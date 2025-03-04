"Месть настигла россиян": Силы обороны ударили по тренировочному полигону врага, ликвидировано 30 оккупантов. Видео
Военнослужащие Сил обороны Украины атаковали тренировочный полигон войск РФ на Херсонском направлении. Целью удара стало скопление вражеской пехоты на этом объекте.
Об этом сообщили в Telegram-канале 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Его операторы поразили полигон во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".
В результате поражения полигона кассетными боеприпасами было ликвидировано около 30 российских оккупантов.
"Месть настигла россиян", – отметили военные.
Вечером 4 марта в Генштабе ВСУ доложили, что с начала суток на передовой произошло 97 боевых столкновений. Украинские защитники продолжали решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая врага по всей линии фронта.
В Приднепровском направлении (Херсонщина) враг проводил одну безуспешную атаку, а под авиаударом было Львово.
Напомним, что 3 марта в ВСУ подтвердили удар РФ по военному полигону на Днепропетровщине, было начато расследование. Вследствие обстрела есть погибшие и раненые среди украинских защитников.
Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины нанесли результативные удары по объектам войск страны-агрессора РФ на оккупированной части Донетчины, а также в Курской области РФ. В результате этих атак удалось нарушить систему управления войск противника и нанести россиянам потери.
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