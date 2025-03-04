Военнослужащие Сил обороны Украины атаковали тренировочный полигон войск РФ на Херсонском направлении. Целью удара стало скопление вражеской пехоты на этом объекте.

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Об этом сообщили в Telegram-канале 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Его операторы поразили полигон во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

В результате поражения полигона кассетными боеприпасами было ликвидировано около 30 российских оккупантов.

"Месть настигла россиян", – отметили военные.

Вечером 4 марта в Генштабе ВСУ доложили, что с начала суток на передовой произошло 97 боевых столкновений. Украинские защитники продолжали решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая врага по всей линии фронта.

В Приднепровском направлении (Херсонщина) враг проводил одну безуспешную атаку, а под авиаударом было Львово.

Напомним, что 3 марта в ВСУ подтвердили удар РФ по военному полигону на Днепропетровщине, было начато расследование. Вследствие обстрела есть погибшие и раненые среди украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины нанесли результативные удары по объектам войск страны-агрессора РФ на оккупированной части Донетчины, а также в Курской области РФ. В результате этих атак удалось нарушить систему управления войск противника и нанести россиянам потери.

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