В оккупированном поселке Манжиков Кут (до 2016 года – Калинина) Донецкой области поражен пункт управления 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Благодаря этому нарушена система управления захватнических войск и существенно усложнена координация действий воинских частей (подразделений) указанной дивизии.

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О том, что удар Воздушных сил Вооруженных сил Украины был высокоточным и успешным, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Какое именно оружие применили наши защитники, не уточняется.

Населенный пункт Манжиков Кут, согласно карте DeepState, находится примерно в 50 км к ближайшей точке на линии боевого соприкосновения. Он оккупирован с 2014 года.

"Силы обороны Украины продолжают лишать врага возможности эффективно действовать на поле боя, методически разрушая его командные и логистические структуры", – отметила пресс-служба.

Эта операция – еще один шаг к уничтожению военного потенциала агрессора и освобождению украинской земли. В ГШ ВСУ подчеркнули, что наши воины не остановятся, пока оккупационная армия не потеряет способность вести войну.

Общая ситуация на передовой

Согласно сводке Генштаба, 4 марта (по состоянию на 16:00) произошло уже 59 боевых столкновений:

– на Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска;

– на Купянском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Петропавловки, Песчаного, Богуславки;

– на Лиманском направлении зафиксировано девять атак в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Ямполевка, Диброва;

– на Торецком было семь атак в районах Торецкого и Дачного;

– на Покровском – 12 атак в районах населенных пунктов Проминь, Лысовка, Сергеевка, Андреевка, Алексеевка;

– на Новопавловском вражеские подразделения четыре раза атаковали наши позиции вблизи Константинополя;

– на Гуляйпольском направлении произошел один вражеский штурм в районе Привольного;

– на Ореховском – шесть штурмов в направлении Нестерянки и Каменского;

– на Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную атаку;

– на территории Курской области России украинские защитники отбили 14 атак захватчиков;

– на Северском и Краматорском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, но совершал обстрелы и проводил разведку.

Как ранее писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки (3 марта) ликвидировали и ранили около 1340 военнослужащих РФ. Общее количество "отминусованной" за время полномасштабной войны живой силы агрессора возросло до 879 410.

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