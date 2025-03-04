На Донетчине взлетел в воздух командный пункт оккупантов: подробности точного удара ВСУ
В оккупированном поселке Манжиков Кут (до 2016 года – Калинина) Донецкой области поражен пункт управления 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Благодаря этому нарушена система управления захватнических войск и существенно усложнена координация действий воинских частей (подразделений) указанной дивизии.
О том, что удар Воздушных сил Вооруженных сил Украины был высокоточным и успешным, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Какое именно оружие применили наши защитники, не уточняется.
Населенный пункт Манжиков Кут, согласно карте DeepState, находится примерно в 50 км к ближайшей точке на линии боевого соприкосновения. Он оккупирован с 2014 года.
"Силы обороны Украины продолжают лишать врага возможности эффективно действовать на поле боя, методически разрушая его командные и логистические структуры", – отметила пресс-служба.
Эта операция – еще один шаг к уничтожению военного потенциала агрессора и освобождению украинской земли. В ГШ ВСУ подчеркнули, что наши воины не остановятся, пока оккупационная армия не потеряет способность вести войну.
Общая ситуация на передовой
Согласно сводке Генштаба, 4 марта (по состоянию на 16:00) произошло уже 59 боевых столкновений:
– на Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска;
– на Купянском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Петропавловки, Песчаного, Богуславки;
– на Лиманском направлении зафиксировано девять атак в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Ямполевка, Диброва;
– на Торецком было семь атак в районах Торецкого и Дачного;
– на Покровском – 12 атак в районах населенных пунктов Проминь, Лысовка, Сергеевка, Андреевка, Алексеевка;
– на Новопавловском вражеские подразделения четыре раза атаковали наши позиции вблизи Константинополя;
– на Гуляйпольском направлении произошел один вражеский штурм в районе Привольного;
– на Ореховском – шесть штурмов в направлении Нестерянки и Каменского;
– на Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную атаку;
– на территории Курской области России украинские защитники отбили 14 атак захватчиков;
– на Северском и Краматорском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, но совершал обстрелы и проводил разведку.
Как ранее писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки (3 марта) ликвидировали и ранили около 1340 военнослужащих РФ. Общее количество "отминусованной" за время полномасштабной войны живой силы агрессора возросло до 879 410.
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