ВСУ отминусовали 1340 оккупантов и 45 российских артсистем за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1340 военнослужащих захватнической армии РФ. Так что общее количество отминусованной в войне живой силы агрессора возросло до 879 410.

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Накануне защитники также уничтожили 244 единицы военной техники и вооружения российских войск. Обновленные данные 4 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, защитники сбили еще 86 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 27 741).

Воины обезвредили 45 артиллерийских систем (всего 24 064), восемь боевых бронированных машин (21 298), восемь танков (10 255), одно средство противовоздушной обороны (1094) войск РФ.

Кроме этого, бойцы сожгли 101 единицу российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 39 428).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3768 единиц специальной техники, 3085 крылатых ракет, 1306 РСЗО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли мощный удар по позициям ФСБ в Брянской области РФ. В результате поражения была уничтожена важная военная инфраструктура, что существенно снизило возможности врага по управлению силами и средствами в регионе.

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