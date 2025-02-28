Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по позициям ФСБ России в Брянской области. В результате уничтожена важная военная инфраструктура, что существенно снизило возможности врага по управлению силами и средствами в регионе.

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Об этом 28 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Сокрушительный удар был нанесен в четверг, 27 февраля авиацией ПС ВСУ по пограничной заставе ФСБ в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянщины.

В результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура противника, информировали в Генштабе.

В частности, враг потерял средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, применявшиеся для координации боевых действий.

Такие потери существенно снизили возможности агрессора по управлению силами и средствами в регионе.

"Этот удар – очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала. Силы обороны Украины продолжают наносить потери врагу, пока последний российский захватчик не покинет территорию Украины. Продолжение следует. Слава Украине!" – говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Генштабе информировали, что в ночь на 26 февраля были нанесены удары по ряду стратегических объектов в оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ. Одними из основных целей стали военные аэродромы Саки и Кача, а также Туапсинский НПЗ. Пораженные объекты активно использовались для обеспечения потребностей войск агрессора.

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