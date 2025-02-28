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Cили обороны нанесли сокрушительный удар по пограничной заставе ФСБ на Брянщине. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
2,3 т.
Cили обороны нанесли сокрушительный удар по пограничной заставе ФСБ на Брянщине. Видео

Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по позициям ФСБ России в Брянской области. В результате уничтожена важная военная инфраструктура, что существенно снизило возможности врага по управлению силами и средствами в регионе.

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Об этом 28 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Сокрушительный удар был нанесен в четверг, 27 февраля авиацией ПС ВСУ по пограничной заставе ФСБ в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянщины.

В результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура противника, информировали в Генштабе.

Cили обороны нанесли сокрушительный удар по пограничной заставе ФСБ на Брянщине. Видео

В частности, враг потерял средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, применявшиеся для координации боевых действий.

Cили обороны нанесли сокрушительный удар по пограничной заставе ФСБ на Брянщине. Видео

Такие потери существенно снизили возможности агрессора по управлению силами и средствами в регионе.

Cили обороны нанесли сокрушительный удар по пограничной заставе ФСБ на Брянщине. Видео

"Этот удар – очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала. Силы обороны Украины продолжают наносить потери врагу, пока последний российский захватчик не покинет территорию Украины. Продолжение следует. Слава Украине!" – говорится в сообщении Генштаба.

Cили обороны нанесли сокрушительный удар по пограничной заставе ФСБ на Брянщине. Видео
Cили обороны нанесли сокрушительный удар по пограничной заставе ФСБ на Брянщине. Видео
Cили обороны нанесли сокрушительный удар по пограничной заставе ФСБ на Брянщине. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Генштабе информировали, что в ночь на 26 февраля были нанесены удары по ряду стратегических объектов в оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ. Одними из основных целей стали военные аэродромы Саки и Кача, а также Туапсинский НПЗ. Пораженные объекты активно использовались для обеспечения потребностей войск агрессора.

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