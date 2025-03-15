ВСУ отминусовали 1180 российских оккупантов, 15 ББМ и 28 артсистем за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1180 захватчиков. Уничтожены также десятки единиц военной техники и вооружений.

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В частности, уничтожены 15 ББМ и 28 артсистем вражеского войска. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1180 оккупантами общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 892 840 человек.

Активными темпами продолжалась и "демилитаризация" армии российского диктатора Владимира Путина.

Так, за прошедшие сутки россияне потеряли два танка (в общей сложности их уничтожено уже 10 315 единиц), 15 боевых бронированных машин (всего 21 458), 28 артиллерийских систем (24 483), одну РСЗО (1 315), 97 БПЛА оперативно-тактического уровня (29 233), а также 102 единицы автомобильной техники и автоцистерн (40 571).

Временно неизменным остается количество уничтоженных средств ПВО (1103), самолетов (370), вертолетов (331), крылатых ракет (3121), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и специальной техники (3777).

Напомним, накануне стало известно, что дроны СБУ поразили две газокомпрессорные станции и склад ракет для комплексов С-300/С-400 на территории России. Цели поражены в трех регионах государства-агрессора.

Также сообщалось, что в Луганской области пилоты FPV-дронов проредили ряды врага и уничтожили склад ГСМ.

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