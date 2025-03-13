В Луганской области пилоты FPV-дронов проредили ряды врага и уничтожили склад ГСМ. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на восточном направлении. Эффективно утилизировать живую силу и поражать объекты украинским воинам помогают FPV-дроны.

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С помощью БПЛА в Луганской области защитники уничтожили технику врага и склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Лють" результативно нанесли огневое поражение по пехоте, вооружению и вражеской бронетехнике.

В частности, пилоты РУБпАК "Феникс" уничтожили несколько вражеских грузовиков, легковой автомобиль, укрытие, живую силу. Также был атакован склад горюче-смазочных материалов противника.

Напомним, украинские военные разгромили российскую танковую колонну на Торецком направлении, сорвав очередную попытку штурма. Оккупанты решили изменить тактику и вместо малых групп стали использовать танки, набитые пехотой.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил специальных операций ВСУ провели удачную операцию по зачистке вражеских позиций на Покровском направлении фронта. В итоге им удалось взять в плен девять "обугленных" российских оккупантов.

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