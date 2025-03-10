Воины ССО взяли в плен девять оккупантов на Покровском направлении: детали операции. Видео

Бойцы Сил специальных операций ВСУ провели удачную операцию по зачистке вражеской позиции на Покровском направлении фронта. В итоге им удалось взять в плен девять "обугленных" российских оккупантов.

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Спецзадачу выполнили воины 144-го центра ССО. Видео о том, как все происходило, опубликовано в официальном Telegram-канале спецназовцев.

Отмечается, что несколько дней операторы БПЛА давали шанс солдатам армии РФ сохранить жизнь. Через закрепленный на дрон громкоговоритель защитники призвали их сдаться.

После отказа группа спецназовцев зашла в тыл врага, заминировала промышленное здание, где скрывались россияне, и взорвала его.

Только мощный взрыв убедил оккупантов, что нужно было сразу согласиться на предложение украинских воинов. Вскоре россияне начали размахивать белой тряпкой через окно поврежденного здания и выходить с намерением сдаться.

В итоге двумя группами по четыре и пять захватчиков они направились в сторону украинских позиций. Среди них были раненые.

"Еще вчера кричали: "Сдаемся. Раз, два, три – сдаемся!" Нас всех завалило. Мы подошли к окну и, чтобы "птичками" не забросали, решили на палку намотать гемостатик-бинт и выйти с поднятыми руками, сдаться", – признался впоследствии один из почерневших от дыма оккупантов.

Спецназовцы предоставили врагам первую домедицинскую помощь и начали их эвакуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из направлений фронта украинский воин самостоятельно взял в плен сразу шестерых оккупантов. Захватчики думали, что их позицию оцепила значительная группа ВСУ, и сами попросились сдаться.

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