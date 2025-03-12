'Десант в панике разбежался кто куда': украинские военные разбили танковую колонну врага на Торецком направлении. Видео

Украинские военные разгромили российскую танковую колонну на Торецком направлении, сорвав очередную попытку штурма. Оккупанты решили изменить тактику и вместо малых групп стали использовать танки, набитые пехотой.

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Однако это не помогло – атака завершилась провалом. Соответствующие кадры опубликовала 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"Разбили танковую колонну и уничтожили десант – рыцари отбили вражеский штурм! На Торецком направлении у россиян весеннее обострение. Вместо малых групп оккупанты стали посылать танки-сараи набитые пехотой, но результат не изменился", - говорится в сообщении.

Российскую технику заметили украинские аэроразведчики, скорректировавшие огонь артиллерии и дронов. Танки попали в засаду, где их уже ждали бойцы RV, Батальона беспилотных систем 28-й бригады и РУБпАК Феникс. В результате два танка были уничтожены, еще два наспех отошли, бросив свой десант на произвол судьбы.

Пехота оккупантов, оказавшись без поддержки, разбежалась кто куда. Одни пытались убежать через открытое поле, другие прятались в кустах, а некоторым удалось зарыться в землю. Но все они закончили одинаково – украинские дроны, артиллерия и подразделения ББПС, RV и Kurt&Company не оставили им шансов.

"ББПС, RV, "Kurt&Company" и артиллеристы смешали всех с землей", - добавили защитники.

Напомним: офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что российские войска сместили часть атак на Торецкое направление с Покровского, которое остается одним из самых сложных. Однако украинские защитники продолжают контратаки, а также истощают врага и освобождают важные тактические участки, несмотря на постоянные "мясные штурмы" врага и боестолкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил специальных операций ВСУ провели удачную операцию по зачистке враждебной позиции на Покровском направлении фронта. В итоге им удалось взять в плен девять "обугленных" российских оккупантов.

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