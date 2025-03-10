"Намерения врага не изменились": украинский военный рассказал, что происходит на Покровском направлении

Российские войска сместили часть атак на Торецкое направление с Покровского, которое остается одним из самых сложных. Однако украинские защитники продолжают осуществлять контратаки, истощают врага и освобождают важные тактические участки, несмотря на постоянные "мясные штурмы" врага и боестолкновения.

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Об этом заявил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире "Киев 24". По его словам, определенное уменьшение боевых столкновений на Покровском направлении и усиление на Торецком – временное явление, поскольку враг не оставляет планы продвинуться на участке.

"Намерения врага не изменились, но что произошло на Покровском направлении: правильное расположение, планирование, истощение врага. Потому что действительно было очень большое "внимание" со стороны противника. Все попытки мясных штурмов постоянно", — сказал он.

Военный охарактеризовал ситуацию на Покровском направлении как "напряженно контролируемую", где профессионализм каждого защитника и каждой защитницы на этом участке позволили "нам сегодня властвовать".

"Ситуация характеризуется как напряженная контролируемая. Но при этом любое движение врага под контролем наших сил. Мы очень внимательно наблюдаем за их перемещением, причем круглосуточно. Там, где только они пытаются накопиться и идти уже на штурмы, согласно этому происходят определенные действия. Постоянно работаем над тем, чтобы уничтожать их временные базирования, пункты управления дронами, старлинки, генераторы. То есть залетаем по их ближайшим тылам", – объяснил Цехоцкий.

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное.

На Покровском направлении бойцы Сил обороны Украины остановили 35 штурмов армии РФ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Надеевка, Преображенка, Андреевка и Улакли.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта Силам обороны удалось несколько стабилизировать ситуацию. Украинские военные отмечают, что обстановка на этом передовом участке, который считается ныне самым сложным, стабилизировалась благодаря действиям командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Михаила Драпатого.

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