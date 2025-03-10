'Россияне боятся выходить на штурмы': Бочкала рассказал о положительной динамике для ВСУ и назвал ответственного

На Покровском направлении фронта Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Украинские военные отмечают, что обстановка на этом участке передовой, который считается ныне самым сложным, стабилизировалась благодаря действиям командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Михаила Драпатого.

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Об этом на своей странице в Facebook написал военный журналист, волонтер Роман Бочкала. Он находился на восточном направлении, где ему удалось пообщаться с солдатами и офицерами ВСУ.

По словам волонтера, именно с приходом Драпатого в ОСУВ военные связывают тот факт, что ситуация на Покровском направлении улучшилась. В частности, удалось вернуть полтора километра оккупированной территории.

Кроме того, по словам Бочкалы, Драпатый организовал нормальную работу между подразделениями и командованием, за что и получил доверие бойцов.

"На прошлой неделе штурмовики зачистили два села и взяли их под контроль. Такого давно не было, сказали мне в конкретном подразделении. И снова обратили внимание, что коммуникация улучшилась. Еще деталь по Покровску. Наладили взаимодействие между подразделениями РЭБ и БПЛА. Как результат, россияне устали и немного просели. Боятся на штурмы выходить. Птичек наших боятся. "Ой мы потеряли позицию и завтра тебя за это снимут" – этого больше нет", – рассказал Бочкала.

26 января президент Владимир Зеленский сообщил, что назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем ОСУВ "Хортица". При этом он остался командующим Сухопутными войсками ВСУ. Он сменил на этом посту генерал-майора Андрея Гнатова, который будет занимать должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что именно на участке ответственности ОСУВ "Хортица" враг сосредотачивает наибольшие силы. Поэтому ключевая задача Драпатого – удержать линию фронта, наносить оккупантам максимальные потери и одновременно заботиться о безопасности украинских воинов.

Генерал-майору были поставлены первоочередные задачи организации обороны и противодействия превосходящим силам врага.

Что известно о Михаиле Драпатом

В мае 2014 года Драпатый принимал участие в обороне Мариуполя и будучи командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, совершил легендарный прорыв на БМП через сепаратистский блок-пост в городе.

С августа 2016 года командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, которая выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину он занимал должность заместителя командующего Объединенными силами ВСУ, возглавлял один из пунктов управления.

Драпатый является одним из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины в 2022-м. Оперативную группировку "Херсон" он возглавлял до января 2024 года. В феврале стал заместителем начальника Генерального штаба по подготовке военных. В мае возглавил ОТГ "Харьков", в сентябре – оперативно-тактическую группировку войск "Луганск".

5 октября 2024 года получил звание генерал-майора. 29 ноября получил должность командующего Сухопутными войсками.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что россияне снизили давление в направлении Покровска, поскольку меняют тактику боев в Донецкой области. Замедление наступления удалось добиться благодаря эффективным оборонным действиям ВСУ.

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