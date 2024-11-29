Руководил освобождением Херсонщины от врага, защищал Харьковщину: что известно о новом командующем Сухопутными войсками ВСУ Михаиле Драпатом

42-летний генерал-майор Михаил Драпатый 29 ноября получил должность командующего Сухопутными войсками ВС Украины вместо Александра Павлюка. О его назначении сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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Драпатый родился 21 ноября 1982 года в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Свое первое военное образование получил в Харьковском институте танковых войск им. Верховной Рады Украины. Завершив обучение в 2004-м, начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Имел позывной "Рубин".

В рядах 72 ОМБр встретил российскую агрессию на востоке Украины в 2014 году – тогда 2-й механизированный батальон под его командованием 9 мая вошел в Мариуполь Донецкой области, чтобы освободить заложников, удерживаемых пророссийскими боевиками в отделении милиции.

Видео из БМП Драпатого, прорывающей баррикаду на городской улице, стало вирусным в сети.

"Откровенно говоря, и у меня, и у моих подчиненных была небольшая боязнь не от того, что мы отправляемся на задачу, а от того, что это первая боевая задача. Но ни один военнослужащий батальона не отказался, все выполняли задание уверенно. Не было такого "не могу", "не буду". Мы не боялись какой-то блокировки пророссийски настроенным населением", – вспоминал военный в интервью "Армія FM".

Уже 4-7 августа того же года Драпатый возглавлял ударную группу 72 ОМБр, которая вывела из-под вражеских обстрелов украинские подразделения, окруженные в "изваринском котле" – в районе населенных пунктов Изварино – Краснопартизанск (ныне Вознесеновка) на Луганщине.

"Наше решение было утверждено старшим командиром и мы решили, что пойдем на прорыв на встречу к нашим подразделениям, а дальше, организовав взаимодействие, будем прорываться дальше... Если бы мы продолжили наше пребывание в тех районах, потеряли бы гораздо больше личного состава и техники. Такие сложились условия, нам была одна дорога", – объяснял Драпатый.

После этих событий Драпатый вступил в Национальный университет обороны Украины им. Ивана Черняховского. Но закончил учебу он заочно, потому что в составе 30-й отдельной механизированной бригады вернулся на Донбасс.

До конца лета 2016-го служил в должности начальника штаба – первого заместителя командира бригады.

В августе 2016 года назначен командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области.

С июля 2017-го Драпатый непосредственно в зоне проведения АТО осуществлял руководство действиями бригады в районе Бахмутской трассы. Командовал 58 ОМПБр до августа 2019 года.

Архивное интервью Михаила Драпатого:

Когда РФ начала полномасштабное вторжение, военный был на должности заместителя командующего Объединенных сил, возглавлял один из пунктов управления. В интервью он говорил, что лично был готов к широкомасштабному вторжению врага, "потому что восьмой год мы готовились, в том числе морально".

Драпатый является одним из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины в 2022-м. Оперативную группировку "Херсон" он возглавлял до января 2024 года.

В феврале стал заместителем начальника Генерального штаба по подготовке военных. В мае возглавил ОТГ "Харьков", в сентябре – оперативно-тактическую группировку войск "Луганск".

5 октября 2024 года получил звание генерал-майора.

Как писал OBOZ.UA, 29 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о еще одном кадровом изменении – заместителем главнокомандующего Вооруженными силами назначен Олег Апостол.

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