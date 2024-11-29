Зеленский провел Ставку: назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили срочные вопросы энергетической безопасности и обороны страны. Зеленский также принял несколько важных кадровых решений по вооруженным силам Украины, в частности назначил нового командующего Сухопутными войсками.

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Им стал Михаил Драпатый. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Главной темой заседания стала ликвидация последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре и защита объектов критической инфраструктуры.

"Провел заседание Ставки. Прежде всего по энергетике. Ликвидация последствий российских ударов, защита объектов", – говорится в сообщении.

Президент заслушал доклады ответственных руководителей и командующих о состоянии восстановительных работ в регионах.

Для защиты критической инфраструктуры президент поставил задачу усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) и активизации переговоров с международными партнерами для обеспечения необходимых ресурсов.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности о ходе боевых действий в районах проведения Курской операции.

Кроме того, были приняты важные кадровые решения, которые должны повысить боеспособность украинской армии.

"Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами назначен Олег Апостол", – отметил президент.

Генерал-майор Михаил Драпатый известен успешной организацией обороны в Харьковском направлении, где сорвал наступательную операцию российских сил. Его опыт и стратегическое мышление стали основой для принятия столь важного решения.

Полковник Апостол, командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, имеет богатый опыт участия в боевых действиях, что делает его одним из ключевых специалистов в современной войне.

"Оба доказали свою эффективность в боях. Главная задача – ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины. Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в День благодарения, который 28 ноября отмечали в США, президент Владимир Зеленский поблагодарил американский народ за поддержку Украины. Он подчеркнул, что сильное мировое лидерство Вашингтона критически важно для победы над насилием и террором.