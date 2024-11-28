'Лидерство США критически важно для победы над насилием': Зеленский обратился к американцам в День благодарения

Президент Владимир Зеленский в День благодарения, который в четверг, 28 ноября, отмечают в США, поблагодарил американский народ за поддержку Украины. Он подчеркнул, что сильное мировое лидерство Соединенных Штатов является критически важным для победы над насилием и террором.

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Соответствующее сообщение Зеленский опубликовал на официальной странице в соцсети X. "В этот День благодарения мы с Еленой Зеленской выражаем искреннюю благодарность всем нашим американским друзьям и семьям, которые сегодня собираются за праздничным столом", – написал он.

Зеленский добавил: поддержка Америки очень важна для Украины, "каждой украинской семьи и каждого украинского сердца в это чрезвычайно сложное время".

"Ваша солидарность – через теплые слова, вывешивание украинских флагов, оказание безопасности и экономической помощи – делает нас сильнее и приближает восстановление справедливости и мира. Наша борьба касается не только Украины. Мы защищаем свободу от тирании и ставим обидчиков на место", – заявил Зеленский.

Ежедневные атаки страны-агрессора РФ и ужасающие зверства, в том числе похищение тысяч украинских детей, демонстрируют пренебрежение российским диктатором Владимиром Путиным к миру, жизням людей и ценностям, объединяющих демократию всего мира, заявил украинский лидер.

"Мир благодаря силе – это единственный способ противостоять террору и агрессии. Мы очень ценим ведущую роль Америки в объединении свободного мира ради защиты свободы и построения будущего, в котором каждый семья и каждый ребенок смогут жить в безопасности. Защита человеческой жизни, свободы и безопасности в одном регионе укрепляет всех в мире – всех, кто ценит человеческую жизнь и верховенство права", – говорится в сообщении.

Зеленский также добавил, что сильное мировое лидерство США является критически важным для "победы нормальной жизни над насилием и террором".

"Спасибо, что поддерживаете Украину. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы свобода и ценности, близкие нам всем, победили", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, назначенный Дональдом Трампом представитель США по Украине Кит Келлог пообещал работать над обеспечением мира благодаря силе в войне в Украине, при этом учитывая интересы Америки. Он также назвал честью состоять в команде Трампа.