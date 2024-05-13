Командующего ОТГВ 'Харьков' сменили на фоне наступления окупантов: что известно о Михаиле Драпатом

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый на фоне нового наступления РФ назначен новым командующим оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) "Харьков". Он заменит Юрия Галушкина.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ. В то же время KHARKIV Today пишет, что новый командующий отвечает за Харьковское направление с 11 мая.

Что известно о Михаиле Драпатом

Драпатый – бывший командир 2-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Этот батальон в мае 2014 вошел в Мариуполь на бронетехнике для усиления украинских подразделений.

В 2014 году Драпатий поступил в Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Впоследствии перевелся на заочную форму обучения и вернулся в зону АТО в статусе начальника штаба 30-й отдельной механизированной бригады.

В августе 2016 года Драпатого назначили командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донбасса.

В 2021 году он был признан лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки управления.

До января 2024 года Драпатый возглавлял оперативную группировку "Херсон".

Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины.

В феврале 2024 Михаил Драпатый был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия России утром 10 мая пыталась прорвать оборону Украины на границе с Харьковщиной в районе Волчанска и соседних сел. Оттуда была проведена эвакуация мирного населения. В течение дня атаки были отбиты, заявили в Минобороны Украины.

– Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала контрнаступление на Харьковщине. Он рассказал, что военное командование знало о планах агрессора и рассчитало силы для отпора.

– Вечером 11 мая в проекте DeepState сообщили, что в селе Огурцово в Харьковской области зафиксировано по меньшей мере три единицы военной техники РФ, что свидетельствует о продвижении врага. В ВСУ рассказали, что из-за большого давления противника пришлось отойти с некоторых позиций. В то же время оккупанты несут тяжелые потери.

– По данным аналитиков ISW на 12 мая, войска РФ добились успехов на севере Харьковской области. Вероятно, враг пытается захватить Волчанск, чтобы создать угрозу для ВСУ, обороняющихся на Купянском направлении.

– Утром 13 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении ситуация сложная, оккупанты продолжают штурмы и интенсивные обстрелы. Враг пытался продвигаться к населенным пунктам Липцы, Старица и Волчанск.

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