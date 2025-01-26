Генерал-майор Михаил Драпатый возглавил ОСГВ 'Хортица' в Донецкой области: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". При этом он останется командующим Сухопутными войсками ВСУ.

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Об этом глава государства проинформировал в обращении вечером в воскресенье, 26 января. По его словам, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" сейчас проходят самые жестокие бои с российским оккупационным войском.

"При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее численной частью наших Вооруженных Сил, и это поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", – отметил Зеленский.

Генерал-майор Андрей Гнатов, с июня 2024 года занимавший должность командующего ОСУВ "Хортица", будет направлен в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба. Его задачей, по словам президента, станет вывести на новый уровень подготовку оперативных штабов и обеспечить более высокое качество взаимодействия между штабами и фронтом.

"Мы обсудили эти и некоторые другие изменения с Главкомом Александром Сырским – на всех уровнях задачи поставлены", – подчеркнул Зеленский.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что ожидаются важные кадровые изменения в управлении Силами обороны Украины. Он публиковал информацию о том, что генерал-майор Михаил Драпатый может занять должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

По его убеждению, такое кадровое решение позволит усилить доверие к действиям руководства Украины в армии и ввести системные изменения в применении и организации армии.

Что известно о Михаиле Драпатом

В мае 2014 года Драпатый принимал участие в обороне Мариуполя и, будучи командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, совершил легендарный прорыв на БМП через сепаратистский блок-пост в городе.

С августа 2016 командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, которая в то время выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области.

Когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Драпатый занимал должность заместителя командующего Объединенными силами ВСУ, возглавлял один из пунктов управления. В интервью он говорил, что лично был готов к широкомасштабному вторжению врага, "потому что восьмой год мы готовились, в том числе и морально".

Драпатый является одним из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины в 2022-м. Оперативную группировку "Херсон" он возглавлял до января 2024 года.

В феврале стал заместителем начальника Генерального штаба по подготовке военных. В мае возглавил ОТГ "Харьков", в сентябре – оперативно-тактическую группировку войск "Луганск".

5 октября 2024 года получил звание генерал-майора. 29 ноября получил должность командующего Сухопутными войсками.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Зеленского, за прошедшую неделю войска РФ атаковали с применением более 20 ракет и более 750 ударных дронов.

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