Зеленский присвоил звание генерал-майора военному, который первым ворвался в захваченный Мариуполь на БМП в 2014 году

Президент Владимир Зеленский повысил в звании заместителя начальника Генерального штаба ВСУ, командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" Михаила Драпатого. Глава государства присвоил ему звание генерал-майора.

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Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента. В должности командующего ОТУ "Харьков" Драпатый заменил Юрия Галушкина – это произошло в первые дни наступления войск России на севере Харьковщины.

"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михаилу Васильевичу – заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Михаил Драпатый в мае 2014 года принимал участие в обороне Мариуполя. Будучи командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, Драпат совершил знаменитый прорыв на БМП через сепаратистский блок-пост в Мариуполе.

В августе 2016 года военного назначили командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая в то время выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области.

После окончания Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского Драпат стал командиром 58 отдельной мотопехотной бригады. По состоянию на 2021 год, Драпатый занимал должность заместителя командующего Объединенных сил ВСУ.

До января 2024 года он возглавлял оперативную группировку "Херсон". Военный известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины. В феврале этого же года был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ по подготовке военных.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 6 октября, в Украине отмечали День территориальной обороны. У этого праздника нет постоянной даты, поскольку его празднуют ежегодно в первое воскресенье октября.