В Украине отмечают День сил территориальной обороны: Умеров, Сырский и Баргилевич поздравили военных. Видео

В воскресенье, 6 октября, в Украине отмечают День территориальной обороны. У этого праздника нет постоянной даты, поскольку его празднуют ежегодно в первое воскресенье октября.

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День Территориальной обороны Украины отмечают уже пятый год подряд. Праздник был введен согласно Указу Президента Украины от 30 сентября 2020 года № 417/2020.

Силы территориальной обороны – это отдельный род войск ВСУ, отвечающий за организацию, подготовку и выполнение задач территориальной обороны. Руководство осуществляется Главнокомандующим ВСУ через Командующего Сил территориальной обороны.

Третий год подряд День территориальной обороны отмечается в условиях полномасштабной войны, которую начала Россия на нашей территории. С начала вторжения, бойцы терробороны встали на защиту страны, в том числе многие гражданские добровольно присоединились к рядам, чтобы защищать Украину с оружием в руках.

Поздравление с Днем ТрО

По случаю праздника украинских терроборонцев поздравил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он вспомнил, как в начале широкомасштабной агрессии РФ люди всех возрастов, профессий и опыта взяли в руки оружие. Фермеры, учителя, бизнесмены, актеры, журналисты, строители, программисты, ученые мужественно присоединились к рядам Сил территориальной обороны, чтобы защищать Украину.

Сырский подчеркнул, что подразделения терробороны с первых дней войны, без промедления, вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Херсона и многих других городов и сел Украины.

"Впоследствии, тысячи украинских защитников и защитниц в составе бригад и батальонов терробороны из разных уголков нашего государства двинулись к востоку и югу – отражать нашествие коварного врага.

Воины ТРО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность и мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта. В памяти каждого украинца навсегда запечатлен подвиг солдат, сержантов и офицеров Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вечное уважение и слава всем дочерям и сыновьям нашей страны, уложившим свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины…

Дорогие терробороновцы! Желаю вам крепкого здоровья, воодушевления, выдержки, силы духа и неугасимой энергии! Победим! Слава воинам Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины! Слава Украине!" – говорится в поздравлении.

Бойцов территориальной обороны также поздравил начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич. Он подчеркнул, что был одним из тех, кто стоял у истоков создания Сил территориальной обороны в составе ВСУ и выразил благодарность каждому, кто поддерживал их на этапе становления. Отдельно он поблагодарил союзников и партнеров, которые помогали и делились бесценным опытом.

"Уважаемые воины Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины! Поздравляю всех с нашим общим праздником – Днем территориальной обороны Украины.

Я горжусь, что стоял у истоков появления Сил территориальной обороны в составе Вооруженных сил Украины. Искренне благодарю каждого, кто во время становления Территориальной обороны был рядом. Благодарю наших союзников и партнеров, которые поддерживали нас и делились своим неоценимым опытом.

В конце 2023 г. имел честь вернуться и возглавить Командование Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и служить с одними из лучших защитников и защитниц Украины. Благодарю каждого воина за мужество, стойкость, героизм и преданность в деле служения украинскому народу.

Вечная память и вечная слава нашим собратьям и сестрам, которые положили самое дорогое в борьбе за свободу и независимость Украины – свои жизни… Борьба тяжелая, но мы выстоим и победим!" – подчеркнул Баргилевич.

Министр обороны Украины Рустем Умеров также поздравил защитников с Днем территориальной обороны и опубликовал видео, демонстрирующее работу бойцов на самых горячих участках фронта. Он подчеркнул, что в самый ответственный момент бойцы терробороны сделали правильный выбор – встали в ряды защитников, взяв оружие в руки, и дали достойный отпор врагу. Умеров отметил, что они стали надежным щитом для своих родных, своих городов и сел, а также миллионов украинцев.

"Поздравляю бойцов территориальной обороны с профессиональным праздником! В самое ответственное время вы приняли правильное решение стать в строй, с оружием в руках отражая агрессию врага. Вы – надежный щит для своих близких, своих родных городов и сел для миллионов украинцев.

Ваш героизм – напоминание о том, что враг никогда не сможет разделить нас. Сегодня тысячи бойцов со всех уголков нашего государства проходят службу в составе Сил территориальной обороны, борясь бок о бок за свободу и независимость Украины.

Благодарю вас за смелость и верность Украине! С Днем территориальной обороны! Слава Украине!", – говорится в поздравлении Умерова.

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