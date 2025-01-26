Зеленский: за неделю РФ использовала против Украины 1250 авиабомб и более 750 дронов

Российская оккупационная армия продолжает ракетный и дроновый террор против мирных жителей Украины. Только за прошедшую неделю путинские войска атаковали с применением более 20 ракет и более 750 ударных дронов.

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Также россияне нанесли около 1250 ударов авиабомбами. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, только решительность может приостановить таких террористов. Зеленский отметил, что Украина продолжает работать с партнерами, чтобы увеличить возможности обороны страны и снизить способность России терроризировать Украину.

"За последнюю неделю Украина подверглась сотням российских атак различными типами оружия: около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет разных типов. Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное – все делать в единстве и решительно защищать жизнь", – сообщил президент.

Напомним, террористические войска РФ днем 25 января совершили массированный авиаобстрел города Берислав на правом берегу Каховского водохранилища в Херсонской области. В результате действий агрессора здание разрушено, пострадали медики.

Ранее сообщалось, что 25 января оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области из артиллерии: огонь оккупанты открыли в первую половину дня субботы, когда многие жители города находились дома. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 января российские войска попытались атаковать ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Черкасщины. В результате атаки в Черкассах повреждена многоэтажка и несколько частных домов.

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