Оккупанты ударили по Никополю, повреждены многоэтажки: есть пострадавшие. Фото

Россияне 25 января обстреляли Никополь в Днепропетровской области из артиллерии: огонь оккупанты открыли в первую половину дня субботы, когда многие жители города находились дома. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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Повреждены несколько многоэтажек, а также частный дом и автомобиль. О последствиях российского террора рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

О российских артобстрелах в Никополе местные жители начали сообщать около 11 часов. Приблизительно через полчаса атаку подтвердили в ОВА.

"Два человека пострадали из-за вражеского артобстрела Никополя. 48-летнего мужчину и 70-летнюю женщину доставили в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь. В городе повреждены несколько многоэтажек, частный дом, авто. Обследование территории продолжается", - отметил Лысак в 11:36 .

Напомним, в ночь на 25 января Россия снова атаковала Украину с воздуха. Силы обороны сбили обе управляемые авиационные ракеты, которые запустили россияне, а также 46 из 61 дрона. Еще 15 вражеских беспилотников были локационно потеряны.

В Воздушных силах признали: вследствие падения обломков сбитых дронов зафиксированы разрушения в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт.

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