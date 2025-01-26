Оккупанты сбросили шесть авиабомб на больницу на Херсонщине: здание разрушено, у медиков контузии

Террористические войска РФ днем 25 января совершили массированный авиаобстрел города Берислав на правом берегу Каховского водохранилища в Херсонской области. В результате действий агрессора здание разрушено, пострадали медики.

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Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. В сети показали кадры медучреждения, разбитого российскими ударами.

Об угрозе авиаобстрела для Берислава известили после 21:00 субботы. Тогда враг поднял на воздух несколько Су-34. Со временем в городе раздались взрывы: агрессор запустил около семи КАБов.

"Шесть управляемых авиабомб оккупанты сбросили в заведение здравоохранения", – уточнили в ОВА.

К счастью, персонал больницы успел спрятаться в укрытии. Однако несколько медиков получили контузии.

В результате военного преступления россиян больница в Бериславе разрушена: верх здания снесло взрывами, внутри выбило окна. На месте удара также возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января войска РФ нанесли удары дронами по Херсону. В результате атаки пострадали пять человек, которые получили взрывные травмы.

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