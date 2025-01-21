Оккупанты атаковали Херсон из БПЛА, пострадали пять человек: появились подробности

Войска страны-агрессора России утром во вторник, 21 января, нанесли удары дронами по Херсону.

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О последствиях обстрела сообщили в Херсонской областной военной администрации. По информации ОВА, враг совершил атаку на облцентр около девяти утра.

Вследствие сброса взрывчатки с дрона пострадала 44-летняя женщина, а также трое мужчин, 52, 53 и 56 лет.

Предварительно они получили взрывные травмы.

Пострадавшие находятся в больнице. Медики обследуют их и оказывают помощь.

В десять утра в ОВА сообщили, что в очередной раз за день атаковал Херсон дронами.

Вследствие нового удара пострадал 78-летний мужчина. Предварительно, он получил взрывную травму, сейчас находится в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 января армия РФ нанесла удар по Днепру и области, вероятно, с применением баллистики. Под огонь попала железнодорожная инфраструктура, пострадали двое работников "Укрзализныци".

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