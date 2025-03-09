Почему наступление РФ на Покровск стало слабее: военные прояснили ситуацию

Войска страны-агрессор России снизили давление в направлении Покровска, поскольку меняют тактику боев на Донетчине. Замедление наступления удалось добиться благодаря эффективным оборонным действиям Вооруженных сил Украины.

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Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільного". По его словам, если раньше Покровское направление было для врага ключевым, то напряжение там несколько упало.

"Немного упало напряжение под городом Покровск, что удивительно, поскольку россияне долгое время вели боевые действия прежде всего в этом направлении. Для них это было ключевое направление, которое в некоторые дни преобладало по количеству боевых столкновений все остальное фронта как такового", – сказал Трегубов.

Больше боевых столкновений сейчас происходит на Торецком направлении, добавил он.

Также опасным остается Новопавловское направление, где бои ведутся непосредственно во Временном Яру.

Представитель ОСУВ "Хортица" рассказал, что давление под Покровском уменьшилось, в частности, благодаря нескольким тактическим успехам защитников Украины в боях за Котлино и Песчаное.

При этом весеннее потепление практически не отразилось на ходе боев.

"В целом изменения идут не из-за погоды, а из-за технических аспектов. Продолжаются технические гонки в плане БПЛА, находятся новые тактики использования дронов на оптоволокне, которые "залегают" и просто ждут противника где-то себе в кустах", – рассказал Трегубов.

По его словам, со стороны россиян появляются дороги, полностью перекрытые сетками, чтобы украинские дроны не нарушали их пути сообщения и снабжения.

"Мы оцениваем эффективность этих средств и ищем противодействие", – сказал военный.

Он добавил: ВСУ развивают системы БПЛА, которые были бы нечувствительны для систем РЭБ, в частности на оптоволокне.

Однако важнее в этом аспекте взаимодействие между людьми, рассказал Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, украинские военные недавно продвинулись в районах Торецка и Покровска. Оккупанты тоже имеют продвижение на этих направлениях, а также на территории Курщины, где прибегают к усиленным атакам.

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