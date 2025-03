ВСУ продвинулись возле Торецкая и Покровска, враг усиленно атакует на Курщине: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись на фронте в районах Торецка и Покровска Донецкой области. В то же время и у оккупантов там были продвижения, а также на территории Курской области РФ, где враг прибегает к усиленным атакам.

Видео дня

Кроме того, российские войска активно принялись разрушать мосты на Курщине и вдоль международной границы, вероятно, пытаясь помешать перемещению ВСУ. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ситуация в Торецке и под Покровском

Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на улице Дружбы в центре Торецкая и улице Строителей в южной части города. В то время как войска РФ продвинулись улицей Винницкой (Воронежская) в западной части города.

В последние два дня оккупанты вели наступательные действия под самим Торецком, возле Дружбы, Дачного и Дилиевки.

На фоне этого активизировалась российская пропаганда, которая словами прокремлевских так называемых блогеров утверждала, что подразделения 51-й общевойсковой армии "заранее" отчитались командованию о "захвате Торецка" теми силами, которые только недавно передислоцировались в город и "ошеломлены реальным положением дел". Захватчики заявляют, якобы Щербиновка (к западу от Торецка) и территории к северу от Леонидовки (южнее Щербиновки) сейчас "оспариваются как серые зоны".

Известно, что на Торецком направлении действуют части российской 132-й мотострелковой бригады, нанося удары по украинским позициям в сторону села Александро-Калиново (к северо-западу от Торецка).

По данным ISW, на Покровском направлении ВСУ недавно продвинулись вдоль улицы Горького на юго-западе Лисовки (юго-восточнее райцентра). Захватчики жаловались на продвижение украинских войск по улице Калиновой на севере Шевченко (южнее райцентра).

В то же время геолокационные кадры, опубликованные 7 марта, показывают, что ВС РФ недавно продвинулись в юго-восточном Удачном, к югу от Преображенки (оба к юго-западу от Покровска) и к югу от Запорожья (к югу от Преображенки). Заявление пропагандистов о "восстановлении" утраченных позиций в селе Шевченко "после успешных контратак" не подтверждаются.

Вместе с тем отмечается, что 7 и 8 марта российские оккупанты продолжали атаки под самим Покровском, в направлении Сергеевки, возле Новой Полтавки, Тарасовки, Александрополя, вблизи Елизаветовки и Луча, неподалеку от Шевченко, в районе Новоалександровки, Песчаного, Улаклов, Богдановки и Надежды. В то же время у врага заявили, что ВСУ контратаковали россиян возле Успеновки.

Сообщается, что в Покровском направлении действуют операторы беспилотников российского отряда "Византия".

Ситуация на Курщине

Российские милблогеры утверждали, что ВС РФ уничтожили мост севернее Суджи вдоль трассы H-07 Сумы – Суджа (известная как трасса Р-200 в России) и пытаются помешать украинским силам отступить к Судже.

Другой милитарист заявил, что подразделения российского 177-го морского пехотного полка уничтожили мост через реку Псел между Миропольем Сумской области и селом Горналь Курской области РФ, чтобы усложнить украинское материально-техническое обеспечение.

Российские пропагандисты отчитываются, якобы армия РФ продолжает медленно продвигаться на севере Сумской области в районе Басовки и Новенького (оба северо-восточнее города Сумы). Также россияне распространяют информацию о том, что обстрелами перекрыли трассу Н-07.

"Ранее мы оценивали, что российские силы намерены перекрыть H-07, чтобы усложнить материально-техническое обеспечение Украины в Курской области и поддержать усилия России охватить украинское выступление с юга", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко ранее рассказал, что на пограничные Сумщины идут тяжелые бои. Войска РФ пытаются прорываться в сторону трассы от Юнаковки Сумской области до Суджи Курской области, неся большие потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!