'Потери россиян очень большие': в Генштабе показали, как подразделения ДШВ уничтожили российскую ДРГ в газопроводе вблизи Суджи. Видео

Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины ликвидировали группу российских спецназовцев на Курщине. Захватчики перемещались по ветке газопровода в направлении Суджи.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там рассказали, что сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах города Суджа.

Их своевременно обнаружили подразделения аэроразведки Десантно-штурмовых войск ВСУ. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, также применили беспилотные системы разных типов.

"В настоящее время силы российских спецназовцев обнаруживаются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие", – говорится в сообщении.

Ранее об уничтожении этой группы диверсантов сообщал офицер Вооруженных сил Украины, волонтер Мирослав Гай. Он рассказал, что россияне пытались проникнуть на подконтрольную ВСУ территорию.

В Курской области оккупанты действовали по тактике, похожей на Авдеевскую операцию, пытаясь продвинуться через инженерные сооружения и подземные коммуникации.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 7 марта на приграничной территории Сумщины велись тяжелые бои. Войска страны-агрессора России пытались прорываться в сторону трассы от Юнаковки Сумской области до Суджи на Курщине, неся большие потери.

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