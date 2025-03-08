Враг пытался действовать по Авдеевскому сценарию: украинские десантники уничтожили большую группу диверсантов на Курщине

В Курщине украинские десантники уничтожили большую группу российских диверсантов, которые пытались проникнуть на подконтрольную ВСУ территорию. Оккупанты действовали по тактике, похожей на Авдеевскую операцию, пытаясь продвинуться через инженерные сооружения и подземные коммуникации.

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Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины, волонтер Мирослав Гай в Facebook. По его словам, командование одной из десантно-штурмовых бригад заранее получило разведданные о намерениях врага использовать подземные коммуникации магистрального газопровода "Прогресс" для диверсионной деятельности в Суджанском районе.

"Враг пытался действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию", – отметил он.

Гай добавил, что украинские десантники опередили русских солдат и умело организовали засаду. Они дождались, когда враг будет выходить из туннеля и скопится.

"Решающий момент – и выход из трубы был завален, исключив эвакуацию вражеской группы. Далее – уничтожение. Ликвидировано около 80%. ос. противника", – пояснил офицер.

По его словам, объективный контроль и радиоперехват подтвердили панику среди оккупантов – они жаловались, что их отправили на верную смерть.

Гай подчеркнул, что события этой войны настолько драматичны и неожиданны, что после победы украинцам не придется придумывать сценарии для кино – достаточно будет описать реальные истории и "Голливуд будет тихо отдыхать на обочине".

По данным Генерального штаба ВСУ, в операционной зоне в Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки, 7 марта, отразили 26 атак российских захватчиков.

Кроме этого, враг нанес 31 авиационный удар, применив 42 управляемые бомбы, а также совершил 444 артиллерийских обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, действия Сил обороны в Курской области РФ в настоящее время можно охарактеризовать как "маневренную оборону". Однако на некоторых участках, где разрешается ситуация, украинские бойцы пытаются вытеснять вражеское войско и закрепляться на новых плацдармах.

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