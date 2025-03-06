'Наступаем и держим фронт': военный рассказал о маневренной обороне ВСУ на Курщине

Действия Сил обороны в Курской области России в настоящее время можно охарактеризовать как "маневренную оборону". Однако на некоторых участках, где позволяет ситуация, украинские бойцы пытаются вытеснять вражеское войско и закрепляться на новых плацдармах.

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Об этом в эфире телемарафона в среду, 6 марта, рассказал военный с позывным "Высокий" из 210-го отдельного штурмового полка. По его словам, Курская операция является сдерживающим фактором, чтобы российские войска не перенесли боевые действия на территорию Украины, а также с целью защиты от работы российских ДРГ.

"Текущие боевые действия я мог бы охарактеризовать, как маневренная оборона. То есть там, где есть возможность, мы, конечно, проводим контратакующие какие-то мероприятия, пытаемся по тем участкам, где есть возможность, оттеснять врага, проводить какое-то контрнаступление и закрепляться на новых отбитых плацдармах", – рассказал боец.

В то же время, есть участки, где враг сильно давит, там украинские Вооруженные силы вынуждены выходить в оборону и ждать, пока появится возможность продолжить наступательные действия.

"То есть это больше маневренная оборона. Нельзя сказать, что это постоянное наступление или мы только в обороне сидим. Где есть возможность – наступаем, где нет возможности – держим фронт", – рассказал воин 210-го полка.

"Высокий" также добавил, что в зоне проведения Курской операции ситуация остается напряженной, впрочем Силы обороны сдерживают российских оккупантов. По его словам, операция идет по плану.

Основным средством для сдерживания, как отметил военный, является FPV-дроны, позволяющие максимально сохранять наш личный состав и поражать малые группы россиян на Курщине.

"Мы сейчас в основном используем летательные средства для уничтожения живой силы противника. Он проводит наступление малыми пехотными группами, накапливает группы, чтобы постоянно давить на наши позиции. Соответственно, FPV-дроны нацелены на уничтожение таких небольших маневровых групп противника", – рассказал он.

Накануне в Американском институте изучения войны рассказали, что россияне задействовали большее количество личного состава для наступательных операций в Курской области. За последние несколько суток войска РФ могли продвинуться в направлении нескольких населённых пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ продолжают вести бои в приграничных Сумской области. Россияне задумали дойти до логистических дорог, ведущих из Сумщины в Суджу в Курской области РФ.

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