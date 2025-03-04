Россия задействовала больше солдат на Курщине и увеличивает набор новобранцев, но столкнется с проблемами – ISW

Российская оккупационная армия задействовала большее количество личного состава для наступательных операций в Курской области. За последние несколько суток путинские войска могли продвинуться в направлении нескольких населенных пунктов.

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Кроме того, враг не прекращает и даже увеличивает набор новобранцев для отправки на войну в Украину. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Военно-политическое руководство РФ набирает в ряды путинской армии новых людей за счет возросших финансовых стимулов для новобранцев и усилий по набору в тюрьмах, которые не являются устойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По информации украинской разведки, в 2024 году в российскую армию набрали 440 тыс. военнослужащих, что на 10 тыс. больше, чем планировалось.

Во многих российских регионах будущим оккупантам предложили дополнительные высокие бонусы за заключение контракта на военную службу в конце 2024 года и начале 2025 года. Но некоторые субъекты РФ начали сокращать эти региональные выплаты после истечения срока действия этих ограниченных по времени предложений, что свидетельствует о том, что такие меры не могут быть устойчивыми бесконечно.

Кроме того, в последнее время Россия все чаще набирает в армию заключенных в следственных изоляторах, вероятно, из-за сокращения числа новобранцев в тюрьмах. В ISW прогнозируют, что увеличение военных расходов, включая крупные выплаты и льготы российским военнослужащим, наносит ущерб российской экономике на макроуровне и что Кремль сокращает эти расходы на военный персонал в рамках усилий по смягчению последствий таких инициатив. Также аналитики уверены, что российские власти вряд ли сохранят такие высокие финансовые стимулы в рамках своих кампаний по набору военнослужащих в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку российская экономика продолжает снижаться.

Напомним, в российском Екатеринбурге более 100 оккупантов отказались ехать на войну против Украины. Захватчики жалуются, что их насильно удерживали в палаточном городке, а когда там "начался бунт", военные пропали со связи.

Ранее сообщалось, что в период с января по февраль 2025 года Северная Корея направила в Россию дополнительную партию военнослужащих. По предварительным данным, речь может идти приблизительно о 3 тыс. военных КНДР, которых планируют задействовать в Курской области.

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