КНДР отправила дополнительные войска в Россию, их планируют задействовать на Курщине: появились подробности

В период с января по февраль 2025 года Северная Корея направила в Россию дополнительную партию военнослужащих. По предварительным данным, речь может идти приблизительно о 3 тыс. боевиках КНДР.

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Эта отправка стала вторым крупномасштабным развертыванием северокорейских войск в войне против Украины после октября прошлого года. Об этом сообщает южнокорейское издание JoongAng.

Дополнительные войска КНДР были отправлены на поле боя в Курской области. При этом отмечается, что Кремль продолжает свою так называемую тактику "мясорубки", направляя большие силы для наступления на территории региона.

"В период с января по февраль этого года примерно от 1000 до 3000 северокорейских военнослужащих были переброшены на Курский фронт на российских грузовых судах и военных самолетах. В операцию также были включены мотострелковые, инженерные и радиоэлектронные разведывательные подразделения, которые не участвовали в первой операции в прошлом году", – сообщили многочисленные источники, знакомые с ситуацией.

Информация основана также на спутниковых фотографиях с гражданских коммерческих спутников. Снимки свидетельствуют о том, что самолеты и корабли курсировали между Северной Кореей и Россией, и разведывательные органы также следили за этим.

Ранее сообщалось, что Северная Корея, вероятно, увеличит поставки вооружений в страну-террорист Россию на фоне соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Накануне в РФ прибыла делегация северокорейской Трудовой партии Кореи, целью визита стало обсуждение активизации сотрудничества с российской правящей партией "Единая Россия".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года стало известно, что КНДР значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию и нарастила производство оружия в своей стране в обмен на финансовую помощь и нефть.

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