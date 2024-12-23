КНДР нарастила поставки боеприпасов в Россию и продолжает расширять производство оружия – WSJ

Северная Корея значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию и параллельно расширила производство оружия в своей стране в обмен на финансовую помощь и нефть. Для пополнения запасов русской армии вооружение транспортируется по морским и железнодорожным путям.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на спутниковые снимки и информированные источники. По информации издания, данные подтверждают и официальные представители США и Южной Кореи.

КНДР уже отправила в Россию примерно 20 тысяч контейнеров с боеприпасами, включая артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм, а также современные баллистические ракеты Hwasong-11. По данным украинских чиновников, таким образом Россия получила более 5 миллионов артиллерийских снарядов и десятки ракет, в том числе свыше 100 ракет типа Hwasong-11.

Недавно Пхеньян также поставлял России 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня большой дальности. Передача РСЗО свидетельствует о том, что Северная Корея предоставляет России не только устаревшие боеприпасы, но и современное оружие.

Около 200 заводов по производству боеприпасов в Северной Корее работают на полную мощность в пользу РФ. Также расширяется производство северокорейских баллистических ракет малой дальности, используемых Россией для ударов по Украине. Спутниковые снимки SI Analytics указывают на активное строительство на заводе по производству ракет Hwasong-11.

В обмен на оружие Пхеньян получает деньги и нефть Только сделки по поставкам вооружения могли обеспечить Северной Корее до 5,5 миллиарда долларов с начала войны в Украине. Кроме того, Россия может платить до 572 миллионов долларов ежегодно за переброшенные северокорейские войска, что больше чем вдвое превышает предыдущий рекорд торговли между этими странами в 2005 году – 233 миллионы долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея, вероятно, планирует оказать России дополнительную военную поддержку, включая военнослужащих и технику. Среди возможных поставок могут быть и дроны-камикадзе. Такая оценка сделана после того, как КНДР уже направила тысячи солдат для участия в войне России против Украины, в результате чего количество погибших среди них, по оценкам, достигло около 1100 человек.

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