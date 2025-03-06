Россияне хотят дойти до логистических дорог, на границе продолжаются бои: в ЦПД рассказали о ситуации в Сумской области. Карта

Российские оккупационные войска по состоянию на вечер среды, 5 марта, продолжают вести бои в приграничье Сумской области. Враг действует штурмовыми группами, Силы обороны Украины дают захватчикам отпор.

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Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко на своем канале в Telegram. По его словам, войска государства-агрессора по-прежнему хотят дойти до логистических дорог, ведущих из Сумщины в Суджу в Курской области РФ.

"Но эта затея была известна заранее, и поэтому удается сейчас наносить значительные потери штурмовым группам врага. Бои в зоне границы и приграничья продолжаются", – говорится в сообщении.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко 5 марта сказал, что диверсионные группы РФ постоянно пытаются проникнуть в Сумскую область. В первую очередь для того, чтобы перерезать логистические пути украинских военных в Курскую область. По его словам, по линии границы военные РФ пытаются заходить небольшими группами, чтобы накопиться на украинской территории.

28 февраля стало известно, что российские оккупанты пытаются проводить штурмовые действия на границе Сумской области вблизи населенного пункта Новенькое. Сообщалось, что противник штурмует пехотными группами, а Силы обороны уничтожают врага.

Спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой тогда сообщил, что противник штурмовал участок границы в районе Новенького на Сумщине силами в два механизированных отделения, пересек государственную границу Украины, однако была блокирована и отброшена на территорию РФ.

Ранее глава пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов заявлял, что с начала 2025 года вражеские диверсионно-разведывательные группы уже в четвертый раз пытаются зайти на территорию Сумской области. Однако ни одна из этих попыток врага на границе не удалась.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW заявили, что россияне задействовали большее количество личного состава для наступательных операций в Курской области. За последние несколько суток войска РФ могли продвинуться в направлении нескольких населённых пунктов.

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