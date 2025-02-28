'Силы обороны уничтожают врага': в ЦПД объяснили, что происходит в районе Новенького Сумской области. Карта

Российские оккупанты пытаются проводить штурмовые действия на границе Сумской области вблизи н.п. Новое. В настоящее время Силы обороны уничтожают врага.

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Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он добавил, что противник штурмует пехотными группами.

"О ситуации в Сумской области, в районе Новенькое, о чем сообщают в медиа. В настоящее время россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага", – говорится в сообщении.

По словам Коваленко, по состоянию на сейчас прорыва не произошло, бои продолжаются.

Следует отметить, что ранее глава прессслужбы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов заявлял, что с начала 2025 года вражеские диверсионно-разведывательные группы уже в четвертый раз пытаются зайти на территорию Сумской области. Однако ни одна из этих попыток врага на границе не удалась.

Напомним, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института ВСУ генерал Виктор Муженко заявил, что украинским воинам однозначно нужно удерживать позиции на территории РФ, иначе линия фронта может сместиться в Сумы, открывая оккупантам путь к Харьковщине или Полтавщине.

Как сообщал OBOZ.UA, ДРГ оккупантов постоянно пытаются попасть на агрегатный завод в Волчанске на Харьковщине. Враг использует снаряды низкого качества, переданные Северной Кореей, которые иногда не срабатывают, а иногда убивают самих россиян на месте запуска.

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