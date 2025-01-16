Российские ДРГ постоянно пытаются попасть на Волчанский агрегатный завод: военный рассказал о ситуации

Российские ДРГ постоянно пытаются попасть на агрегатный завод в Волчанске Харьковской области. Враг использует снаряды плохого качества, переданные Северной Кореей, которые иногда не срабатывают, а иногда убивают самих оккупантов на месте запуска.

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Об этом рассказал представитель оперативно-тактической группировки (ОТУ) Харьков Евгений Романов. По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону, несмотря на постоянные обстрелы.

"Мы контролируем эту территорию (Волчанский агрегатный завод. – Ред). Российские ДРГ постоянно пытаются туда проникнуть, они пытаются оказывать постоянное давление на этом участке, но продвинуться им крайне тяжело, как и обеспечить всю логистику", – рассказал спикер).

Евгений Романов добавил, что сейчас фиксируется уменьшение количества вражеских атак, однако противник не прекращает бить как по переднему краю, так и по населенным пунктам, граничащим с линией боевого столкновения.

Оккупанты применяют артиллерию, FPV-дроны, атакуют авиацией.

Также россияне используют снаряды из КНДР, но они некачественны и могут вредить запускающим их.

"Используют стандартные 155-мм северокорейские снаряды, но качество этих снарядов крайне низкое. Они неточные, иногда не срабатывают, иногда уничтожают оккупантов, которые пытаются их применить", – рассказал Романов.