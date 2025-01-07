'Воздушные снайперы' ударили по точке взлета вражеских дронов в Волчанске: ликвидированы операторы. Видео

Украинские защитники показали дроновый удар, который был нанесен по точке взлета российских беспилотников. Это произошло в окрестностях Волчанска Харьковской области.

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Операцию провели военнослужащие из разведывательно-ударных групп БПЛА бригады "Гарт" ГПСУ, в частности из подразделений Falcon и "Фурия". Соответствующим видео во вторник, 7 января, поделился Telegram-канал Государственной пограничной службы.

На записи есть кадры нескольких атак нашими FPV-дронами по целям в районе города Волчанск.

Во время одного из боевых вылетов пограничникам удалось обнаружить точку, откуда российские захватчики запускают свои дроны.

FPV защитников Украины не промазал – уничтожил как сам объект, так и весь расчет операторов БПЛА оккупантов..

"Пограничные "воздушные снайперы" укротили вражеские дроны и их операторов", – прокомментировали событие представители ГПСУ.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее уничтожение врага на севере Харьковщины показали артиллеристы бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины. Они ударили по важной инфраструктуре войск РФ и обезвредили 34 захватчика.

– По словам офицера 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, несмотря на преимущество в вооружении и полное разрушение города, у россиян нет тактических успехов в районе Волчанска.

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