'Оборона держится': в Волчанске, несмотря на полное разрушение города, враг не имеет тактического успеха, – военный

Российская террористическая армия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. В частности, враг осуществляет штурмовые действия в городе Волчанск.

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Несмотря на преимущество в вооружении и полное разрушение города, у россиян нет тактических успехов. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

По информации военнослужащего, постоянные обстрелы и бомбардировки со стороны агрессора фактически уничтожили Волчанск. Тем не менее украинские бойцы дают жесткий отпор врагу и держат линию обороны.

Бойцы ВСУ вынуждены удерживать позиции в крайне сложных условиях. Помимо интенсивных вражеских обстрелов, ситуацию обостряют сложные погодные условия.

"Наша оборонительная линия не претерпела изменений. Оккупанты используют широкий спектр огневого поражения: ствольная и реактивная артиллерия, дроны-бомберы, дроны FPV. Учитывая это и погодные условия, нашим военным чрезвычайно сложно, но, несмотря на все, оборона Волчанска держится крепко", – рассказал военнослужащий.

Напомним, войска страны-агрессора России пытаются расширить зону влияния в Харьковской области. С этой целью враг применяет диверсионно-разведывательные группы.

Ранее в ГПСУ сообщили, что российская оккупационная армия пытается пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться в направлении Купянска.

Как сообщал OBOZ.UA, в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эксклюзивные кадры операции по освобождению от российских оккупантов Волчанского агрегатного завода в Харьковской области. Враг был вытеснен с этого места в конце сентября 2024 года.

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