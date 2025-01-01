Одна из самых сложных миссий 2024 года: в ГУР показали эксклюзивные кадры из Волчанска

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эксклюзивные кадры операции по освобождению от российских оккупантов Волчанского агрегатного завода в Харьковской области. Враг был вытеснен с этого места в конце сентября 2024 года.

Видео дня

Операцию провели бойцы спецподразделения Тимура. Видео опубликовали в Telegram-канале ГУР МО в среду, 1 января.

Там подчеркнули, что штурм и зачистка 40 зданий Волчанского агрегатного завода – одна из самых сложных фронтовых миссий 2024 года, осуществленная воинами спецподразделения. В разведке отметили, что решили обнародовать эти кадры именно в день рождения Степана Бандеры, ведь на них показана вооруженная борьба за свободу, на которую он вдохновлял.

"Удержать независимость можно только после значительной борьбы, пролив "кровь нации", после чего свобода приобретает настоящую ценность. Так говорил Степан Бандера", – сказано в сообщении.

На видео украинских защитников можно увидеть штурмовые действия, огневую поддержку 120-мм миномета, взятие в плен российских оккупантов и работу боевых медиков.

Бои за Волчанский агрегатный завод

24 сентября в ГУР сообщили о том, что воины освободили от солдат российской армии Волчанский агрегатный завод. Это был главный стратегический объект в Волчанске, который контролировали оккупанты. Они захватили его во время наступления на север Харьковщины и превратили в пропагандистскую "крепость".

К обороне завода россияне привлекли наиболее мотивированные и профессиональные подразделения. Операцию по освобождению здания провели специальные группы ГУР "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

Бойцы вступали в контактные бои с российскими оккупантами в условиях плотной застройки.

Несмотря на попытки врага остановить штурмы с помощью КАБов и постоянных обстрелов, украинским защитникам удалось выбить россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал основные достижения Сил обороны Украины на поле боя за 2024 год. Он отметил, что "война диктует свои непростые реалии".

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