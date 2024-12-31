'Война диктует свои непростые реалии': Сырский назвал достижения ВСУ в 2024 году

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военных с наступающим 2025 годом. В частности, он выразил им признательность за защиту.

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Об этом генерал-полковник написал в Facebook. Также он отметил достижение сил обороны Украины на поле боя за последний год и назвал ключевые моменты. Сырский отметил, что "война диктует свои непростые реалии".

"Война диктует свои непростые реалии. Но ВЫ, украинские воины, ВАША храбрость и стойкость вдохновляют весь наш Украинский народ и наполняют сердца украинцев верой. Должны побеждать. Должны сохранить Украину и независимость. Пусть 2025 год будет временем реализации нашей цели. и их родным здоровье, тепло, уюта и быстрой встречи – у себя дома, с победой и в мире. – отметил Сырский.

В своем поздравлении главком также напомнил, что подходит к концу третий год, как российские оккупационные войска пытались "взять Киев за три дня". В то же время он отмечает, что кто-то хотел увидеть Украину и ее народ уничтоженными, однако они недооценили нашу силу.

"Уважаемые боевые собратья и сестры! Поздравляю вас с Новым 2025 годом! Благодарю вас за этот год жестокой и бескомпромиссной борьбы! И благодарю за независимость Украины, которую сохраняем благодаря вашей силе", – написал Сырский.

При этом он вспомнил, как Силам обороны удалось остановить вражеское наступление в 2024 году на территории Харьковской области и остановить от захвата Сумскую области. Россияне стремились создать свою "буферную зону" на украинской территории, однако ВСУ смогли остановить это, – добавил главнокомандующий.

При этом украинские силы смогли вернуть войну и на территорию, откуда она пришла. Речь идет об операции в Курской области, которая началась в августе 2024 года и продолжается до сих пор. За это Александр Сырский также отдельно поблагодарил воинов.

"Благодарю каждого и каждого, кто сражается на наиболее жестоких направлениях на Донетчине, всех, кто защищает Запорожье и Херсонщину. Спасибо каждому нашему воину, который уничтожает оккупанта и борется за Украину за жизнь", – резюмировал свое поздравление Сырский.

Накануне, 30 декабря, главнокомандующий Вооруженными силами УкраиныАлександр Сырский побывал на Донбассе. По итогам поездки на передовые позиции Сил обороны он рассказал, что работал в частях и подразделениях, ведущих оборонную операцию в Донецкой области. Он добавил, что эти направления остаются самыми горячими.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2024 года украинская противовоздушная оборона противостояла более интенсивным российским обстрелам, чем в 2023 году. Войска страны-агрессора применили по объектам нашей критической инфраструктуры гораздо больше ракет и ударных БПЛА.

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