'Враг продолжает мясные штурмы, но несет рекордные потери': Сырский подвел итоги поездки на Донбасс. Фото

Донетчина в настоящее время является самой горячей частью фронта. Оккупанты не прекращают мясные штурмы, однако благодаря героизму защитников Украины несут рекордные потери.

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Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по итогам поездки на передовые позиции Сил обороны. "Работал в частях и подразделениях, которые ведут оборонительную операцию в Донецкой области. Эти направления остаются самыми горячими", – рассказал он.

По словам главкома, противник продолжает "непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери".

В течение последней недели армия страны-агрессора ежедневно теряла около 1700 человек убитыми и ранеными, а всего в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч человек, сообщил Сырский.

"Львиная часть этих потерь – результат героических действий наших воинов на Донетчине", – заявил главком.

Он добавил, что с командирами подразделений ВСУ были проработаны меры по повышению эффективности огневого поражения врага, надежному удержанию рубежей и позиций, обеспечению бесперебойной поставки боеприпасов и дронов, а также усилению подразделений, ведущих оборону на переднем крае.

Особое внимание уделено обеспечению медицинских подразделений и организации эффективной эвакуации раненых, рассказал Сырский.

"Наша цель на этом направлении – максимальное уничтожение врага и его резервов. Продолжаем бить оккупанта без остановки!" – заявил главком.

Как сообщал OBOZ.UA, военный ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что в Торецке оккупанты приблизились к основной шахте города. В то же время из-за большого количества промышленных объектов украинским защитникам легче здесь держать оборону.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 186 боестолкновений. Больше всего вражеских штурмов было на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.

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