Силы обороны отразили 43 вражеских атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений, Силы обороны отразили больше всего российских атак на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях. Ракетные войска и артиллерия нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники/вооружения войск РФ, поразили вражеский склад хранения горюче-смазочных материалов.

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О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 30 декабря. По уточненной информации, вчера агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь авиаударов, сбросив девять управляемых авиационных бомб.

В частности, оккупанты били из авиации вблизи Розлива, Комара, Сергеевки на Донетчине и Запорожского на Запорожье. Кроме того, они совершили более 5000 обстрелов, из них 188 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражений около 2400 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал возле Гатища и Волчанска. На Купянском было семь атак, защитники Украины отражали штурмовые действия оккупантов вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 27 раз, пыталась продвинуться неподалеку от населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Новосергеевка, Ямполевка, Ивановка и Белогоровка. На Северском направлении оккупанты предприняли одну безуспешную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаревки.

На Краматорском направлении захватчики девять раз атаковали в районе Часова Яра и в сторону Ступочек. На Торецком – шесть раз неподалеку от Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении воины ВСУ остановили 43 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасиловка, Шевченко, Котлино и Новоезаветовка. На Кураховском отбили 20 атак, там основные усилия враг сосредотачивал в районах Украинки, Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времивском направлении войска РФ совершили 20 штурмов наших позиций недалеко от населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное, они привлекали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили две российские атаки. На Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. А на границе с Черниговской и Сумской областями агрессор с территории России применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов, проводит разведывательную деятельность.

Продолжается операция в Курской области РФ. Наши воины за минувшие сутки отбили 46 вражеских атак на данном направлении. В то же время российские войска нанесли 266 артиллерийских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские фотографы показали реалии Покровска, который уничтожает Россия. Этот город больше не узнать: российские обстрелы из артиллерии, авиабомбами и дронами-камикадзе продолжаются непрерывно, земля там регулярно содрогается от взрывов.

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