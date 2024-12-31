'Ежедневно плюсуем новые сбитые цели': сколько ракет и дронов сбили силы ПВО в 2024 году

В течение 2024 года украинская противовоздушная оборона противостояла более интенсивным российским обстрелам, чем в 2023-м. Войска страны-агрессора применили по объектам нашей критической инфраструктуры значительно больше ракет и ударных БПЛА.

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Кроме того, появилось большое количество беспилотников, имитирующих дроны-камикадзе Shahed-136. Об этом рассказало командование Воздушных сил ВС Украины 31 декабря, подводя итоги года.

В 2024-м наши защитники уничтожили:

– более 1 300 ракет разных типов;

– 11 200 ударных беспилотников;

– 3 200 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня;

– 40 самолетов и 6 вертолетов противника.

Россия пытается максимально усложнить воздушную обстановку, перегрузить нашу ПВО и истощить ее. В этом году агрессор нарастил как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23.

Кроме того, самолеты РФ запустили по прифронтовым территориям десятки тысяч управляемых авиабомб, стирая с лица земли украинские населенные пункты.

Несмотря на ежедневные атаки врага, Воздушные силы вместе со всеми Силами обороны продолжают держать небо над Украиной.

Авиация Воздушных сил в течение года выполнила более 20 000 самолетовылетов, почти 9 000 из них – на боевое применение западных средств поражения.

"Продолжаем громить врага и в небе, и на земле! С наступающим Новым годом!" – поздравила украинцев пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA, украинская ПВО в ночь на 31 декабря сбила шесть ракет и 16 ударных дронов, которыми страна-агрессор Россия атаковала Украину перед Новым годом. Еще более двух десятков вражеских беспилотников-имитаторов потеряны без последствий.

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