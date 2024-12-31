Россия перед Новым годом запустила по Украине более 60 ракет и дронов: уничтожены 'Кинжал', несколько Х-69 и 16 БПЛА

Силы противовоздушной обороны в ночь на вторник, 31 декабря, сбили шесть ракет и 16 ударных дронов, которыми страна-агрессор Россия атаковала Украину перед Новым годом. Еще более двух десятков вражеских беспилотников-имитаторов потеряны без последствий.

Видео дня

Атака продолжалась с 20:30 предыдущих суток, враг нанес удары баллистикой на Сумщине и Киевщине. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Установлено, что агрессор в целом применил 61 средство воздушного нападения:

– шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ;

– одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве Тульской области РФ;

– шесть управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской области РФ;

– восемь крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской области РФ;

– 40 ударных БПЛА Shahed и беспилотников-имитаторов других типов с направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово в РФ.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны сбиты ракета "Кинжал", пять авиаракет Х-69, а также 16 "Шахедов".

Остальные 24 БПЛА-имитатора разных типов локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате российской атаки есть попадания баллистикой на Сумщине и Киевщине. Несмотря на новогоднее настроение, призываем граждан не игнорировать воздушную тревогу. Берегите себя и своих родных!" – отметили в Воздушных силах.

По данным КГВА, в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе города. Были повреждены три частных здания и два автомобиля. В то же время в Киевской области произошло частичное разрушение частного жилого дома, пострадала женщина 1975 года рождения.

В Сумской области во время утренней ракетной атаки были разрушены объекты инфраструктуры в Шосткинской громаде. Также в районе повреждено 12 многоэтажек, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы.

"Сегодня утром произошла атака ракетами разных типов, которые на финальном этапе почти одновременно достигали целей. Это создавало нагрузку на силы ПВО и усложнило оперативное информирование. Если атаки будут продолжаться в течение суток, они, вероятно, будут иметь схожий характер. Сохраняйте бдительность и реагируйте на предупреждение об опасности, даже при условии только потенциальной угрозы", – предостерег один из мониторинговых Telegram-каналов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 декабря Россия применила для атаки на Украину 43 беспилотника разных типов. Защитники неба сбили 21 дрон над шестью регионами, а остальные 22 БПЛА были локационно потеряны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!