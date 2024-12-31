Оккупанты накануне Нового года нанесли удар по Сумщине: разрушены объекты инфраструктуры, повреждены многоэтажки

Оккупационные войска РФ во время утренней ракетной атаки на Украину 31 декабря нанесли удары по Шосткинской громаде Сумской области. Там разрушены объекты инфраструктуры, получили повреждения жилые многоэтажки.

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Информация о пострадавших пока уточняется. Об этом сообщили в областной военной администрации.

"Враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады. Последствия атаки россиян уточняются", – говорилось в сообщении от 08:00 вторника.

Позже в ОВА добавили, что оккупанты продолжают бить ракетами по инфраструктуре того же района Сумщины.

Глава Шосткинской громады Николай Нога сообщил, что в результате атаки РФ разрушены отдельные объекты инфраструктуры.

Кроме этого, повреждены 12 многоэтажных жилых домов, а также два образовательных учреждения и объекты социальной сферы.

"На местах работают аварийно-спасательные подразделения", – отметил он.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на атаку, подчеркнув, что агрессор не прекращает террор Украины и в канун Нового года, пытаясь создать дополнительные трудности для украинцев.

"Эти нападения являются частью регулярных атак России на украинскую гражданскую инфраструктуру, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. Агрессор обязательно ответит за каждое свое преступление!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 31 декабря РФ атаковала Украину дронами-камикадзе, а утром запустила ракеты. Кроме Сумщины, взрывы раздавались на Киевщине, в самой столице обломки сбитой ракеты упали на кровлю здания в Дарницком районе.

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