Оккупанты атаковали Киев, зафиксировано падение обломков: появились подробности

В последние сутки 2024 года страна-агрессор устроила дроновую и ракетную атаку на Украину, в частности, столичный регион. Утром 31 декабря после сигнала воздушной тревоги взрывы прогремели в Киевской области и Киеве, где обломки вражеской цели упали на кровлю частного здания.

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По данным воздушных сил ВСУ, не исключено, что кроме крылатых ракет враг задействовал и баллистику. В областной военной администрации и КГВА отметили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Так, еще в половине восьмого утра над регионами Украины кружили российские ударные дроны и имитационные беспилотники. Параллельно сообщалось о пролете скоростных целей, а впоследствии и угрозе применения баллистического вооружения по всей территории страны.

Около 08:00 в Киевской области раздались взрывы. Также было громко в столице.

"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака! Просим всех оставаться в укрытиях. Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших Сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение", – призвали в КОВА.

По данным Киевской городской военной администрации, в результате ракетного удара по Киеву, предварительно, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе города. По информации, которая проверяется, они упали на кровлю частного здания.

"Пожар и разрушения отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Мониторинговые каналы извещают, что в РФ подняла в воздушное пространство шесть бортов Ту-22М3, осуществивших пуски сверхзвуковых ракет Х-22 с территории Тульской/Липецкой областей.

Кроме Киевщины, взрывы раздавались и в пределах Шосткинского района Сумщины. Глава громады Николай Нога заявил, что в результате российской атаки разрушены отдельные объекты инфраструктуры, повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы. На местах работают аварийно-спасательные подразделения.

Предварительно, россияне наносили удары также баллистическими "Искандер-М/KN-23" и крылатыми ракетами. Предупреждается и о взлете МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в России.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия в течение 2024 года совершила по Киеву около 200 воздушных атак. Для этого агрессор привлек более 1300 дронов и свыше 200 крылатых ракет.

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