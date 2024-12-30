Россия ночью выпустила по Украине более 40 дронов: Силы обороны сбили 21 цель, остальные локационно потеряны

В ночь на 30 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину более чем четырьмя десятками ударных дронов. В течение воздушного нападения защитники неба сбили 21 БПЛА, из-за падения обломков зафиксированы повреждения на Харьковщине и Одесщине.

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Противовоздушная оборона работала в шести областях. Об отражении атаки, которая продолжалась с 19:00 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что россияне запустили в общем 43 дрона типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы из Приморско-Ахтарска (РФ).

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбит 21 вражеский БПЛА в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Остальные 22 российских дрона-имитатора локационно потеряны без негативных последствий. В Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых целей повреждены частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 декабря защитники неба сбили девять из десяти российских БПЛА на Николаевщине, где обломками дронов и из-за одного попадания были повреждены хозяйственные постройки и неэксплуатированное здание. В то же время агрессор нанес ракетные удары по Сумщине.

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