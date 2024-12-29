Россия ночью ударила ракетами по Сумщине и атаковала дронами: девять БПЛА сбиты на Николаевщине

В ночь на 29 декабря защитники неба Украины отразили очередную российскую воздушную атаку, сбив девять беспилотников – ударных и других типов. Все вражеские цели были обезврежены на Николаевщине.

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В то же время агрессор нанес ракетные удары по Сумщине. Об отражении атаки, продолжавшейся с 19:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, оккупанты осуществили пуски шести зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ по собственной территории (Курщине) и Сумской области.

Кроме этого, военные преступники атаковали Украину 10 дронами Shahed и беспилотниками других типов из временно оккупированного Крыма.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбито девять вражеских БПЛА – все на Николаевщине.

В Николаевской ОВА сообщили, что около 23:40 минувших суток враг атаковал "Шахедами" Очаков. В результате падения обломков сбитых дронов в городе возник пожар на трех хозяйственных постройках и в доме для отдыхающих в рекреационной зоне. Пожары были ликвидированы, обошлось без пострадавших.

После полуночи российский ударный дрон попал в неэксплуатированное здание в Черноморской громаде. Кроме того, из-за падения обломков произошел пожар админздания на объекте энергетической инфраструктуры, который оперативно потушили. Ранение получил 49-летний работник.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 декабря защитники неба сбили 15 из 16 вражеских дронов тоже над Николаевщиной. Еще один имитационный беспилотник был локационно потерян.

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