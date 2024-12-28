Россия атаковала Украину 16 ударными дронами: силы ПВО уничтожили 15 воздушных целей

В ночь на 28 декабря российские войска устроили новую воздушную атаку на Украину. Во время воздушного боя Силы обороны уничтожили 15 из 16 вражеских дронов, все – над Николаевской областью.

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Еще один беспилотник локационно потерян. Подробности раскрыли в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку враг начал около 23 часов 27 декабря.

С тех пор и в течение ночи захватчики запустили из Приморско-Ахтарска 16 "Шахедов" и дронов других типов.

"По состоянию на 08:30 подразделениями РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 15 вражеских БПЛА в Николаевской области. Один беспилотник-имитатор локационно потерян", - рассказали в Воздушных силах.

К сожалению, из-за падения обломков в Николаеве повреждения получили имущество одного из предприятий и многоквартирный дом. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, накануне в CNN сообщили, что Россия активно наращивает производство дронов в Татарстане. В производстве, развернутом на заводе в специальной экономической зоне Алабуга, используются китайские компоненты и дешевая рабочая сила из Африки.

В 2023 году в Алабуге было изготовлено 2738 беспилотников этого типа, а за первые девять месяцев текущего года производство выросло более чем вдвое – до 5760 единиц.

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