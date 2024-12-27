Россия активно наращивает производство дронов в Татарстане – CNN

Кремль интенсивно увеличивает производство иранских беспилотников Shahed-136 на заводе в Алабугской специальной экономической зоне в Татарстане. Для этого "Алабуга" использует китайские компоненты и дешевую рабочую силу из Африки.

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Об этом сообщает CNN. В 2023 году в "Алабуге" было изготовлено 2738 беспилотников этого типа, а за первые девять месяцев текущего года производство выросло более чем вдвое — до 5760 единиц.

С ростом эскалации войны стали известны новые детали о расширении секретного завода, который снабжает Россию ударными беспилотниками. Как сообщает CNN, предприятие в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане значительно нарастило производство иранских дронов Shahed-136, используя китайские комплектующие и дешевую рабочую силу, в том числе российских подростков и женщин из Африки.

Спутниковые снимки, проанализированные CNN и экспертами, обнаружили строительство двух дополнительных построек и наземных переходов, что расширило площадь комплекса на 55%. После атак украинских дронов на заводе ужесточили меры безопасности.

Согласно обнародованным документам, завод "Алабуга" сегодня является основным производителем дронов Shahed-136, которые в России называют "Герань-2". По контракту предполагалось изготовление шести тысяч таких беспилотников до сентября 2025 года, но, по данным CNN, завод уже выполнил этот заказ.

Вашингтонский Институт науки и международной безопасности, мониторящий деятельность завода с 2022 года, считает, что указанные 6000 дронов были произведены примерно на год раньше запланированного срока.

Как сообщают источники CNN в украинской военной разведке, с лета "Алабуга" также выпускает низкотехнологичные приманки под названием "Гербера". Эти дроны, изготовленные из фанеры и пенопласта, имитируют треугольную форму Shahed. По данным разведки, Россия планирует произвести около 10 тысяч таких приманок к концу 2024 года, что почти вдвое превышает количество дронов Shahed. Основной причиной такого выбора является низкая стоимость: приманка стоит в десять раз дешевле полноценного дрона-камикадзе.

Китай, несмотря на заявления о "нейтральной позиции" в войне РФ против Украины, через сеть из 34 компаний поставляет компоненты и технологии для производства российских беспилотников.

В частности, дрон "Гербера" создан на основе китайского прототипа компании Skywalker Technology, которая обеспечивает "комплекты" для их изготовления. Первоначально был заключен контракт на 2000 таких комплектов в мае, а в июле компания предложила дополнительные поставки еще 8000 единиц, сообщают источники CNN.

Также существуют доказательства, что Россия начала тестировать термобарические боеголовки на беспилотниках. Эти боеприпасы создают мощные взрывные волны с большим разрушительным эффектом. В конце октября Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз обнаружил следы таких боеголовок, также известных как вакуумные бомбы, на остатках сбитых дронов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 декабря защитники неба Украины отбили дроновую атаку РФ, уничтожив 13 из 24 беспилотников разных типов и обезвредив остальные средствами РЭБ. В то же время агрессор нанес удар баллистическими ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в российском Татарстане есть "секретная фабрика", где инженеры производят сотни дронов-приманок, предназначенных для истощения украинской обороны. Недавно там начали выпускать термобарические дроны вместе с приманками.

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