Россия ударила по Украине баллистикой и запустила 24 БПЛА: сбито 13 дронов

В ночь на 27 декабря защитники неба Украины отбили дроновую атаку РФ, уничтожив 13 из 24 беспилотников разных типов и обезвредив остальные средствами РЭБ. В то же время агрессор нанес удар баллистическими ракетами.

Видео дня

Противовоздушная оборона работала в семи областях. О результатах уничтожения целей рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что очередная атака продолжалась с 19:00 минувших суток. Оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей РФ. Также они запустили 24 ударных дрона и беспилотники-имитаторы из Орла, Брянска и Миллерово.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 пятницы подтверждено сбитие 13 российских БПЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.

Известно, что около полуночи террористические войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. Была поражена промышленная инфраструктура области, без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 декабря защитники неба сбили 20 российских ударных БПЛА над четырьмя областями Украины. Остальные 11 вражеских дронов были локационно потеряны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!