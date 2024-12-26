Россия атаковала Украину 31 ударным дроном: защитники неба сбили 20 целей

Силы обороны в ночь на 26 декабря отразили очередную дроновую атаку со стороны страны-агрессора РФ на мирные регионы Украины, которая длилась с вечера минувших суток. По состоянию на утро четверга, подтверждено сбитие 20 ударных беспилотников над четырьмя областями.

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Остальные БПЛА локационно потеряны благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Так, с 19:00 среды, 25 декабря, оккупанты запустили по Украине 31 дрон – Shahed и других типов из российских городов Орел и Миллерово.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. Они уничтожили 20 вражеских целей в пределах Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской (были сбиты четыре БПЛА) областей.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 российских беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, в рождественскую ночь и утром 25 декабря страна-агрессор РФ атаковала Украину 106 дронами-камиказе и 78 ракетами разных типов, которыми нацеливалась на энергетику. Защитники неба сбили 113 вражеских средств нападения, при этом были и поражения в ряде регионов.

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