Россия подняла в небо стратегическую авиацию: есть угроза пусков ракет с Ту-95МС

В ночь на среду, 25 декабря, страна-агрессор Россия подняла в небо стратегическую авиацию – с аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетела группа бомбардировщиков Ту-95МС. Борты двигаются на юг, предварительно – в сторону пусковых рубежей.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ). Курс – южный", – отметили военные.

Также, по данным мониторинговых каналов, в Черное море выведены четыре носителя ракет типа "Калибр". Общий боезапас составляет до 24 ракет.

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Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 24 декабря, российские войска ударили баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге. В результате этой атаки есть погибший и пострадавшие, среди которых несовершеннолетняя, несколько людей достали из-под завалов.

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