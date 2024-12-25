Россия запустила по Украине десятки ракет и более ста дронов: силы ПВО сбили 113 средств поражения

В ночь на 25 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, запустив ракеты и дроны разных типов. На украинские города и села и прежде всего на объекты энергетической инфраструктуры этой ночью и утром летели 184 средства поражения.

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Силы ПВО сбили 113 воздушных целей. О результатах боевой работы рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 25 декабря 2024 года российские оккупанты совершили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов", – отмечено в сообщении.

Всего радары украинской системы ПВО обнаружили в воздушном пространстве Украины 184 воздушных цели, среди них:

2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска – Воронежская область);

(район пуска – Воронежская область); 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска - Белгородская область);

(район пуска - Белгородская область); 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

50 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область, Каспийское море);

из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область, Каспийское море); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область);

из самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область); 106 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 113 воздушных целей: 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр", 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 54 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов в разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны)", – отчитались в Воздушных силах.

В ПС ВСУ добавили, что враг атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожье.

В результате российской атаки есть прилеты.

"Воздушные Силы готовы к отражению нападения и продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства", – заверили в Воздушных силах.

Неспокойной, в частности, выдалась ночь в Черкасской области. До утра регион терроризировали российские дроны, позже полетели и ракеты.

"С вечера в Черкасской области были затяжные тревоги. Из-за российских БПЛА сначала, потом еще и ракеты. Враг прибег к очередной массированной атаке по Украине. В частности, целился по энергоинфраструктуре. В пределах области наши защитники уничтожили два "шахеда". Без последствий. Однако ситуация в энергосистеме страны после обстрелов крайне сложная. Применяются графики отключений", – отметил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили более четырех десятков ракет.

"42 ракеты сбили защитники неба сегодня над Днепропетровщиной. Большинство из тех, что направил враг на регион. Это невероятно сильный результат", – подчеркнул глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним, накануне, 24 декабря, россияне ударили ракетой по жилому дому в Кривом Роге. В результате атаки один человек погиб, многие ранены. Людей спасатели извлекали из-под завалов 4-этажки.

Также в этот день фиксировались повреждения на Киевщине в результате очередной российской дроновой атаки.

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